«Вызов обществу»: В России бьют тревогу из-за атаки мошенников на детей
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила НСН, что мошенники играют на чувствах ребенка, что наносит им большой вред.
Мошенники все чаще атакуют детей и подростков, играя на их чувствах, эта ситуация становится вызовом для российского общества, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«Очевидно, атаки мошенников идут на самые незащищенные слои населения – пенсионеры и дети. Если мошенники, работая с пенсионерами, пользуются их информационной неграмотностью, то воздействие на детей и подростков гораздо глубже. Мошенники играют на их психологических мотивах, на шантаже, который замешан на любви. Это очень опасно для психологической устойчивости ребенка. Это вызов для всего общества, для всех родителей», - рассказала она.
При этом Ярославская отметила, что мошенники пользуются зависимостью подростков от интернета.
«Дело не только в мошенничестве. Бесконтрольный доступ ребят в интернет приводит к тому, что ребята впадают в легкий транс, зависимость, они не выпускают телефоны из рук. В таком потоке информации сложно понять, что такое «добро», а что такое «зло», и они пропускают эти «удары». Соцсети – это отчуждение человека от общества», - добавила она.
Телефонные мошенники переключились с взрослых на детей. С несовершеннолетними связываются в мессенджерах и игровых чатах и предлагают «спасти родителей» от уголовной ответственности. Число таких случаев в феврале увеличилось более чем в пять раз по сравнению с декабрём прошлого года. Согласно данным аналитиков, только за прошлый месяц в России зафиксировано около 600 подобных инцидентов.
Так, например, в Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам 300 тысяч рублей из-за угроз о недопуске к ОГЭ. А в Екатеринбурге мошенники представились представителями Госуслуг и обманули школьницу, похитив 1 миллион рублей у родителей. 25 марта в Москве следователи возбудили дело по факту возможного похищения ребенка. По предварительным данным, 15 летняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении после разговора с телефонными мошенниками.
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