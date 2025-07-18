16.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Новые налоговые правила: Как изменения скажутся на бизнесе?»

Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах. Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля. С начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в форматах фискальных документов. Нововведения затронут в первую очередь тех, кто работает с маркированными и подакцизными товарами. Многим предпринимателям потребуется обновить прошивку онлайн-кассы и кассовое программное обеспечение.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Действительно ли планируется «налоговая реформа»?

Как изменится процедура списания долгов?

Как сегодня регулируются переводы физических лиц по картам?

Каким образом ФНС планирует ужесточать регулирование работы маркетплейсов?

Какие аудиты необходимо провести бухгалтеру уже сегодня?

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

финансовый эксперт Наталья Суматова.

Приглашены к участию:

Представитель Совета Федерации

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



