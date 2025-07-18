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Новые налоговые правила: Как изменения скажутся на бизнесе?

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Начало конференции

14:00

21 июля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 903 594 54 37

16.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Новые налоговые правила: Как изменения скажутся на бизнесе?»

Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах. Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля. С начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в форматах фискальных документов. Нововведения затронут в первую очередь тех, кто работает с маркированными и подакцизными товарами. Многим предпринимателям потребуется обновить прошивку онлайн-кассы и кассовое программное обеспечение.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Действительно ли планируется «налоговая реформа»?
  • Как изменится процедура списания долгов?
  • Как сегодня регулируются переводы физических лиц по картам?
  • Каким образом ФНС планирует ужесточать регулирование работы маркетплейсов?
  • Какие аудиты необходимо провести бухгалтеру уже сегодня?

Участники пресс-конференции:

  • зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
  • финансовый эксперт Наталья Суматова.

Приглашены к участию:

  • Представитель Совета Федерации

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

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