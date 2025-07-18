16.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Новые налоговые правила: Как изменения скажутся на бизнесе?»
Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах. Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля. С начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в форматах фискальных документов. Нововведения затронут в первую очередь тех, кто работает с маркированными и подакцизными товарами. Многим предпринимателям потребуется обновить прошивку онлайн-кассы и кассовое программное обеспечение.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Действительно ли планируется «налоговая реформа»?
- Как изменится процедура списания долгов?
- Как сегодня регулируются переводы физических лиц по картам?
- Каким образом ФНС планирует ужесточать регулирование работы маркетплейсов?
- Какие аудиты необходимо провести бухгалтеру уже сегодня?
Участники пресс-конференции:
- зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- финансовый эксперт Наталья Суматова.
Приглашены к участию:
- Представитель Совета Федерации
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8