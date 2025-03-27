«Таксист получает больше»: Российской полиции не хватает до 60% сотрудников
Алексей Лобарев заявил НСН, что дефицит кадров приводит к «пробуксовке» профилактической работы полиции.
Сегодня в МВД нехватка кадров от 30 до 60%, любой курьер и таксист получает больше, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
«Сегодня в МВД нехватка кадров от 30 до 60%. Сегодня сотрудники получают очень маленькую зарплату, народ не идет. Нельзя забывать, что сегодня нехватка сотрудников дает «пробуксовку» определенную – в работе с гражданами, профилактической работе. Мы должны больше ходить, в те же школы, но некому ходить. У нас один участковый на три района, выйти не может. Это не снимает с них ответственности, безусловно. Ребята активно работают с пожилыми гражданами, ходят по квартирам, рассказывают о телефонных мошенниках. Профилактическая работа ведется, хоть это и сложно сейчас, сложные условия у полицейских. Любой курьер и таксист больше получает, а ответственность большая», - рассказал он.
У сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников, сказал в эфире НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
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