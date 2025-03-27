«Жвачка для мозга»: Уполномоченный по правам ребенка призвала запретить телефоны в школах

Социальные сети – это механизм отчуждения детей, сегодня ребята не общаются друг с другом в школах на переменах, смартфоны из школ следовало бы убрать, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

«Борьба с запрещенным контентом должна продолжаться. Нам совершенно точно необходим закон, запрещающий использование смартфонов в школе. К сожалению, мы никак не можем с этим бороться, но хотя бы из школьной программы нужно это исключить. Достаточно обычного рабочего планшета на столе учителя. Смотрите, что происходит: у нас уменьшился в школах травматизм. Это прекрасно! Но знаете, почему? Потому что дети перестали двигаться на переменах. Они друг над другом висят и во что-то играют», - отметила она.

Ярославская также призвала родителей не толкать своих детей на телефонную зависимость с ранних лет.

«На мой взгляд, социальные сети – это механизм отчуждения ребенка от общества. Человек в соцсетях не умеет дружить, не может самореализоваться. Это такая жвачка для мозга, которая разрушает когнитивные способности. Обращаюсь к родителям: если вы перед годовалым ребенком ставите планшет, и вас всё устраивает по его занятости, потому что вы сами свободны, а потом в 10 лет вы понимаете, что ребенок зависим, вы с себя спрашивайте! Максимально долго нужно не давать детям смартфоны», - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году подписал закон об ограничении использования телефонов в школах. Школьники могут использовать телефоны на уроках только в экстренных случаях. При этом школы сами решают, как детально запрет на смартфоны будет реализован на практике.

