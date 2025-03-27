«Звонки из Украины»: В школах призвали ввести предмет по противодействию мошенникам

В российских школах необходимо ввести предмет по противодействию телефонным мошенникам, так как злоумышленники сегодня работают на государственном уровне, например, из Украины, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

«Две недели назад я как руководитель международного центра по кибербезопасности и правозащитник встретился с арестованными у нас представителями Украины, которые шли по этапу на пожизненное заключение. Это люди, которые нас обманывают, которые работают в этих колл-центрах, их на Украине арестовали и осудили, а потом они попали к нам уже как пленные. Я пообщался с ними на пересылке, и понял, что со стороны Украины это идет на государственном уровне. Там очень серьезно работают, подбирая специалистов для колл-центров, которые умеют разговаривать и уговаривать. Они анализируют, почему не удалось обмануть, и меняют людей», - предупредил он.

По словам Лобарева, эти «специалисты» теперь переключились на детей, потому что «работать» со взрослыми стало сложнее.

«Нам надо очень серьезно к этому относиться. Пришло время и в школах ввести этот предмет – противодействия таким телефонным мошенникам. Если раньше мошенники работали с родителями, то теперь благодаря мерам профилактики это стало сложнее, и мошенники переключились на детей. И они очень профессионально обманывают», - заключил он.

С детьми нужно разговаривать о мошенничестве, объяснять, что делать в тех или иных случаях, заявила ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН. Она отметила, что качественное общение с ребенком позволит выявить, когда его начали «обрабатывать» злоумышленники.

