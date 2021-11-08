10.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко, на тему: «Новые сертификаты и срок годности QR-кода: Что изменится в борьбе с COVID-19 »

Большинство регионов России 8 ноября вернулись с длинных выходных. Федеральный локдаун власти продлевать не стали и жители 80 из 85 регионов возобновили свою работу и вернулись к активной жизни с теми или иными ковидными ограничениями. В среднем по России ситуация в течение нескольких дней стабильна, роста заболеваемости нет. Но итоги локдауна нужно подводить по регионам, которые показывают не самые лучшие цифры, так к примеру с 30 октября по 7 ноября в Татарстане суточное число заболевших выросло на 30%.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Как за период нерабочих дней изменилась эпидобстановку в стране?

Каковы на сегодня масштабы вакцинации в России? Есть ли рост?

Чем отличаются новые штаммы коронавируса «мю» и «лямбда»?

Для чего в России вводятся новая форма сертификата о вакцинации?

Какие меры смогу поспособствовать уменьшению числа заболеваемости COVID-19?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

