Онищенко призвал власти Крыма к ответу за переполненные отели в нерабочие дни
10 ноября 202112:34
Евгения Желудкова
Экс-главный санитарный врач отметил, что в регионе низкие показатели вакцинации населения.
О темпах вакцинации и статистике по количеству заболевших необходимо спрашивать с региональных министров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.
«Крым принимал всех наших несознательных москвичей, которые на эти семь дней туда улетели, если не в Хургаду и не в Турцию. Кто с министра Крыма спросил: «Ты чем там занимаешься?». Никто. А мы тут рассуждаем», - заметил Онищенко.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН выступил против всеобщей обязательной вакцинации и объяснил, какие категории граждан должны быть привиты из-за своей деятельности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru