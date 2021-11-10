Онищенко призвал власти Крыма к ответу за переполненные отели в нерабочие дни

Экс-главный санитарный врач отметил, что в регионе низкие показатели вакцинации населения.

О темпах вакцинации и статистике по количеству заболевших необходимо спрашивать с региональных министров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.

«Категорическое нет!» Онищенко выступил против обязательной вакцинации
«Крым принимал всех наших несознательных москвичей, которые на эти семь дней туда улетели, если не в Хургаду и не в Турцию. Кто с министра Крыма спросил: «Ты чем там занимаешься?». Никто. А мы тут рассуждаем», - заметил Онищенко.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН выступил против всеобщей обязательной вакцинации и объяснил, какие категории граждан должны быть привиты из-за своей деятельности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКрымГеннадий Онищенко
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