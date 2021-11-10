Онищенко: Самолеты – самая опасная зона в распространении COVID-19

Заслуженный врач России объяснил, что человек точно заразиться коронавирусом, если кто-то из пассажиров инфицирован. 

Заразиться в самолете очень легко из-за особенностей циркуляции воздуха, который не обеззараживается во время полета, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.

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«Самолет – это замкнутая капсула, в которой воздухообмен осуществляется соответствующим образом, там стоят фильтры. Они производят не самое лучшее впечатление. В капсулу набивает 200 человек, все здоровы, даже температуру мы им померим. Но когда они летят до того же Крыма – 2 часа 40 минут – идет воздухообмен, не обеззараживается воздух. Там не работает расстояние полтора метра, потому что воздух крутится. Где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», - заявил Онищенко.

На сегодняшний день о культуре человека можно судить по его решению привиться от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
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