«Категорическое нет!» Онищенко выступил против обязательной вакцинации
Заслуженный врач РФ однако заявил, что в обязательном порядке должны вакцинироваться только группы лиц, которые работают в сфере услуг и общаются с большим количеством людей.
В России и так есть целые категории граждан, которые обязаны быть привитыми из-за особенностей своей деятельности, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.
«Главная группа риска – пожилое население, они тяжело болеют и они умирают. Я категорически против обязательной вакцинации, у нас и без того много людей, которые обязательно должны быть привитыми. Из 12 миллионов москвичей почти три – это люди, которые обязаны быть привитыми. Это журналисты, общественное питание, торговля, транспорт. Я против, убеждать надо. Может, будем на улице людей отлавливать? Мы еще не начали агитировать людей», - отметил Онищенко.
На сегодняшний день о культуре человека можно судить по его решению привиться от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи
- Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников
- В Белгороде запустили автобусы для инфицированных коронавирусом
- Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
- СМИ: Канцлер ФРГ Шольц выберет «принцип деревенской дискотеки» в отношениях с Россией
- Netflix объявил о съемках психологической драмы с Александром Петровым
- Антирекорд по COVD-смертности и максимум выздоровлений зафиксированы в РФ
- СМИ: Задержанный в Крыму за шпионаж в пользу СБУ - бывший мэр Симеиза
- Полпред в УрФО Якушев: Система QR-кодов — это надолго
- Россиянина задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru