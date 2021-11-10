«Категорическое нет!» Онищенко выступил против обязательной вакцинации

Заслуженный врач РФ однако заявил, что в обязательном порядке должны вакцинироваться только группы лиц, которые работают в сфере услуг и общаются с большим количеством людей. 

В России и так есть целые категории граждан, которые обязаны быть привитыми из-за особенностей своей деятельности, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.

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«Главная группа риска – пожилое население, они тяжело болеют и они умирают. Я категорически против обязательной вакцинации, у нас и без того много людей, которые обязательно должны быть привитыми. Из 12 миллионов москвичей почти три – это люди, которые обязаны быть привитыми. Это журналисты, общественное питание, торговля, транспорт. Я против, убеждать надо. Может, будем на улице людей отлавливать? Мы еще не начали агитировать людей», - отметил Онищенко.

На сегодняшний день о культуре человека можно судить по его решению привиться от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН ранее.

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ФОТО: Пресс-служба Государственной Думы РФ
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГеннадий Онищенко
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