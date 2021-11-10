Онищенко назвал преступниками врачей, которые выступают против вакцинации

Экс-главный санитарный врач призвал привлекать к ответственности медиков, которые распускают слухи о вреде вакцинации против коронавируса.

Врачи, которые призывают людей не вакцинироваться, преступники, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.

Осторожные призывы: Россия на пороге обязательной вакцинации

«Что касается врачей, которые заявляют, что не надо вакцинироваться, они – преступники. Они не умеют права этого говорить, если не являются специалистами в этой области. Допустим, к биологу предъявить претензии нельзя, он скажет, что ему говорил врач. Месяц назад в Питере собралась научная конференция, я почитал этот бред, который там был. Какой-то представитель, врач-ортопед там заявлял, что из-за вакцинации человек станет стерильным, не будет детей, его чипируют и так далее. Это уже шизофрения. Его надо арестовать, вернее, отвести в психиатрическую больницу проверить. Если он здоров, его надо судить», - заявил Онищенко.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил, что препараты для вакцинации должны быть введены в Национальный календарь прививок, а сама вакцинация должна стать обязательной.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГеннадий Онищенко
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