Онищенко назвал преступниками врачей, которые выступают против вакцинации
Экс-главный санитарный врач призвал привлекать к ответственности медиков, которые распускают слухи о вреде вакцинации против коронавируса.
Врачи, которые призывают людей не вакцинироваться, преступники, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.
«Что касается врачей, которые заявляют, что не надо вакцинироваться, они – преступники. Они не умеют права этого говорить, если не являются специалистами в этой области. Допустим, к биологу предъявить претензии нельзя, он скажет, что ему говорил врач. Месяц назад в Питере собралась научная конференция, я почитал этот бред, который там был. Какой-то представитель, врач-ортопед там заявлял, что из-за вакцинации человек станет стерильным, не будет детей, его чипируют и так далее. Это уже шизофрения. Его надо арестовать, вернее, отвести в психиатрическую больницу проверить. Если он здоров, его надо судить», - заявил Онищенко.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил, что препараты для вакцинации должны быть введены в Национальный календарь прививок, а сама вакцинация должна стать обязательной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru