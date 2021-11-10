«Промывать рот?» Онищенко призвал усилить агитацию вакцинации
Экс-главный санитарный врач уверен, что все дополнительные меры в борьбе с пандемией на будут работать, если люди не будут прививаться.
На сегодняшний день о культуре человека можно судить по его решению привиться от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН.
«QR-код – это система контроля вакцинирования, но это не решение вопросов. Это облегчает, но это не решает проблемы. Элементом нашей культуры является то, как мы относимся к своему здоровью. Надо, оказывается, промывать, полоскать рот и тогда все будет хорошо, это Роспотребнадзор заявил. И руки мыть надо, но это не решение вопроса. Вместо этого можно было просто потратить время и издать лишний ролик, рассчитанный на молодое поколение, на старшее поколение, чтобы люди вакциницровались», - отметил он.
Ранее Онищенко призвал судить врачей, которые выступают против вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru