«Промывать рот?» Онищенко призвал усилить агитацию вакцинации

«QR-код – это система контроля вакцинирования, но это не решение вопросов. Это облегчает, но это не решает проблемы. Элементом нашей культуры является то, как мы относимся к своему здоровью. Надо, оказывается, промывать, полоскать рот и тогда все будет хорошо, это Роспотребнадзор заявил. И руки мыть надо, но это не решение вопроса. Вместо этого можно было просто потратить время и издать лишний ролик, рассчитанный на молодое поколение, на старшее поколение, чтобы люди вакциницровались», - отметил он.

Ранее Онищенко призвал судить врачей, которые выступают против вакцинации.