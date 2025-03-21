26.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Новые правила езды на электросамокатах в 2025 году: введут ли водительские права для самокатчиков?»

Во многих городах уже открыли сезон электросамокатов. По данным МВД, в прошлом году за 9 месяцев зафиксировано 3897 ДТП, где погибли 44 человека, включая 6 детей. Треть аварий произошла на тротуарах и в пешеходных зонах. Поэтому депутаты сейчас рассматривают дополнительные ограничения и ужесточение ПДД для электросамокатов.

Как сообщают СМИ, в России произошел взрывной рост ДТП с электросамокатами, сбивают детей на тротуарах, поэтому депутаты Госдумы снова задумались над ограничениями электросамокатов и даже об их запрете.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие изменения в правилах ожидают самокатчиков в этом сезоне?

Как стартовал этот сезон?

Сколько электросамокатов готово к работе?

В каких регионах самые строгие правила пользования электросамокатов?

Где запретили их полностью?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



