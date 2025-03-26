В России заявили об обязательной сертификации «армии самокатчиков»

«Частным лицам только в 2024 году было продано 700 тысяч самокатов. Все разговоры о безопасности будут разбиваться именно об это. У нас есть армия владельцев средств индивидуальной мобильности, которые нигде не регистрируются и правилам проката особо не подчиняются. В первую очередь нужно говорить не о мощности, а о сертификации, так как непонятно, кто и по каким критериям эту мощность будет определять. Если говорить о снижении мощности самоката, для кого-то пользоваться им будет сложнее (на это влияет, например, вес пользователя), но всем угодить невозможно. Повторюсь, если мы не перейдем в систему сертификации и систему идентификации конкретного самоката и конкретного пользователя, все наши разговоры будут пустыми — никакой системы безопасности не будет», — сказал Хайцеэр.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что в новом сезоне пользующиеся прокатными электросамокатами москвичи и гости столицы должны будут проходить идентификацию через портал mos.ru с шестой поездки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

