В России заявили об обязательной сертификации «армии самокатчиков»

Без введения обязательной сертификации электросамокатов разговоры о безопасности не имеют смысла, так как в России огромная армия незарегистрированных пользователей, которые не стремятся подчиняться правилам, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил в пресс-центре НСН, что приоритетным является вопрос об обязательной сертификации средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов, а не о снижении их мощности.

Ни своего, ни арендного: Родителей призвали не покупать электросамокаты детям

«Частным лицам только в 2024 году было продано 700 тысяч самокатов. Все разговоры о безопасности будут разбиваться именно об это. У нас есть армия владельцев средств индивидуальной мобильности, которые нигде не регистрируются и правилам проката особо не подчиняются. В первую очередь нужно говорить не о мощности, а о сертификации, так как непонятно, кто и по каким критериям эту мощность будет определять. Если говорить о снижении мощности самоката, для кого-то пользоваться им будет сложнее (на это влияет, например, вес пользователя), но всем угодить невозможно. Повторюсь, если мы не перейдем в систему сертификации и систему идентификации конкретного самоката и конкретного пользователя, все наши разговоры будут пустыми — никакой системы безопасности не будет», — сказал Хайцеэр.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что в новом сезоне пользующиеся прокатными электросамокатами москвичи и гости столицы должны будут проходить идентификацию через портал mos.ru с шестой поездки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ТранспортБезопасностьэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры