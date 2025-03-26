Ни своего, ни арендного: Родителей призвали не покупать электросамокаты детям

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила в пресс-центре НСН, что в новом сезоне пользующиеся прокатными электросамокатами москвичи и гости столицы должны будут проходить идентификацию через портал mos.ru с шестой поездки.

«В этом сезоне мы увидели идентификацию через mos.ru. Это уже третья попытка отрезать детей от пользования электросамокатами. Если раньше это были банковские карты, потом это был банк ID, позволяющий вычислять возраст пользователя, то сейчас это mos.ru. Первые пять поездок по Москве, неважно, это житель Москвы или гость столицы, можно будет совершить без регистрации, начиная с шестой поездки регистрация обязательна. Мы очень надеемся, что эта мера поможет убрать детей хотя бы с прокатных электросамокатов, что она трансформируется из mos.ru в “Госуслуги”, что будет значительно удобнее для путешественников по России», — сказала Эрдман.