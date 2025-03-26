Ни своего, ни арендного: Родителей призвали не покупать электросамокаты детям
В новом сезоне пользователи электросамокатов должны будут идентифицироваться через mos.ru, это поможет отрезать от прокатных средств детей, сказала НСН Ксения Эрдман.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила в пресс-центре НСН, что в новом сезоне пользующиеся прокатными электросамокатами москвичи и гости столицы должны будут проходить идентификацию через портал mos.ru с шестой поездки.
«В этом сезоне мы увидели идентификацию через mos.ru. Это уже третья попытка отрезать детей от пользования электросамокатами. Если раньше это были банковские карты, потом это был банк ID, позволяющий вычислять возраст пользователя, то сейчас это mos.ru. Первые пять поездок по Москве, неважно, это житель Москвы или гость столицы, можно будет совершить без регистрации, начиная с шестой поездки регистрация обязательна. Мы очень надеемся, что эта мера поможет убрать детей хотя бы с прокатных электросамокатов, что она трансформируется из mos.ru в “Госуслуги”, что будет значительно удобнее для путешественников по России», — сказала Эрдман.
Эксперт также призвала родителей не позволять своим детям пользоваться электросамокатами, поскольку подростки часто воспринимают их как баловство, а не серьезное средство передвижения.
«Прошу родителей, дети которых хотят ездить на прокатных электросамокатах, не давать им доступ, не передавать свои данные для идентификации и даже не покупать им личные электросамокаты, поскольку для детей это игрушка, баловство, повод похвастаться. Лучше подождать до 18 лет, когда это будет полноценный ответственный пользователь», — заключила она.
Ранее Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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