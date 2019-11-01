1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»

До конца года в России проработают вопрос введения штрафа за незначительное превышение скорости – 10-20 км/ч. Кроме того, уже в 2020 году ожидается рассмотрение Госдумой нового КОАП. Проблема превышения скорости в России одна из наиболее актуальных дорожных проблем. Так, в ЦОДД Москвы отметили, что за 2018 год основной причиной ДТП стало именно превышение скорости – около 61% от всех происшествий. Однако лишь четверть всех водителей воспринимает превышение скорости на 20 км/ч серьёзным нарушением, а треть и вовсе уверена в том, что это мелкое нарушение ПДД, чреватое только потерей денег.

Впервые в пресс-центре ИА «НСН» представители Центра организации дорожного движения Москвы подведут промежуточные итоги 2019 года и представят статистику дорожных нарушений.

Чего ждать от нового КОАП?Будет ли повышение штрафов в 2020 году?

Когда и на какую сумму в России начнут штрафовать за незначительное превышение скоростного режима?

Главные причины ДТП в 2019 году?

Сколько аварий произошло за год и сколько людей в них пострадали?

«Скрытые камеры»: Сколько нарушений было зафиксировано? Сколько камер было установлено и ещё планируется установить?

Участники пресс-конференции:

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;

Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев;

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов;

Приглашены:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Депутаты Государственной Думы РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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