В ЦОДД назвали число погибших из-за превышения скорости

1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»

В ходе пресс-конференции заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, сколько человек погибли на дорогах из-за превышения скорости в России.

«В этом году за 9 месяцев было выписано всего 11 миллионов постановлений о превышении скорости, из них 97% - это незначительное скорости от 20 до 40 км/ч. При этом в 35 тысячах случаях скорость превышалась выше 60 км/ч. За 9 месяцев этого года было чуть больше 300 ДТП с погибшими из-за превышения скорости, 35 человек погибли», - заявил он.

До конца года в России проработают вопрос введения штрафа за незначительное превышение скорости – 10-20 км/ч. Кроме того, уже в 2020 году ожидается рассмотрение Госдумой нового КОАП.

