Началась пресс-конференция НСН «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»
1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП».
Впервые в пресс-центре ИА «НСН» представители Центра организации дорожного движения Москвы подведут промежуточные итоги 2019 года и представят статистику дорожных нарушений.
Участники пресс-конференции:
Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;
Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев;
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов;
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