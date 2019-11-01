Началась пресс-конференция НСН «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»





1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП».

Впервые в пресс-центре ИА «НСН» представители Центра организации дорожного движения Москвы подведут промежуточные итоги 2019 года и представят статистику дорожных нарушений.

Участники пресс-конференции:

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;

Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев;

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов;

