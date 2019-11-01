Шкуматов рассказал о «дорожных ловушках»





1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»

В ходе пресс-конференции координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что большинство штрафов за превышение скорости водители получают, попадая в «дорожные ловушки».

«Учитывая тяжелую экономическую ситуцацию в стране, повышение штрафов негативно отразится на финансовом состоянии автомобилистов. Поэтому мы выступаем категорически против. Что касается самих штрафов: заслужены они или нет? Я сам являюсь нарушителем, в этом году мне выписали пять штрафов, из которых четыре –так называемые «дорожные ловушки». Когда меняется скоростной режим на дороге, которая абсолютно не меняется с физической точки зрения. Ты едешь по дороге, вдруг на участке 200 метров вместо 60 км/ч стоит ограничение 40 км/ч. И, естественно, там стоит камера. Если ты не заметил этот знак, что со мной и произошло. Статистика других водителей, которых штрафовали за превышение скорости на 20 – 40 км/ч показывает, что также имели место «дорожные ловушки», устроенные для того, чтобы водитель запутался и совершил нарушение», - заявил он.

До конца года в России проработают вопрос введения штрафа за незначительное превышение скорости – 10-20 км/ч. Кроме того, уже в 2020 году ожидается рассмотрение Госдумой нового КОАП.

