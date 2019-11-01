Автошколы: Сначала нужно привести в порядок дороги, а потом ужесточать ПДД





1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»

В ходе пресс-конференции председатель правления Ассоциации автомотошкол Олег Подгорский рассказал, что снижать допустимый порог превышения скорости можно лишь после приведения в порядок всех дорог.

«Вопрос в том, нужно ли понижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч? Необходимость при совершении маневров, учитывая среднюю скорость автомобильного потока в 60км/ч, в принципе, превышение на 20 км/ч является ненаказуемым нарушением. Это все равно считается нарушением. Наказывать свыше 10 км/ч? Я считаю, нужно прорабатывать статистику. Учитывать покрытие дорог, устанавливать соответствующие знаки на дорогах. Много ДТП часто происходит из-за плохого состояния дорожного покрытия. И только когда мы приведем в порядок дороги в стране, то можно и до 5 км/ч снижать допустимый порог», - заявил он.

До конца года в России проработают вопрос введения штрафа за незначительное превышение скорости – 10-20 км/ч. Кроме того, уже в 2020 году ожидается рассмотрение Госдумой нового КОАП.

