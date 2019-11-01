ЦОДД: ДТП в 2019 году стало меньше

1.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП»





В ходе пресс-конференции заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, что в 2019 году снизилось число дорожно-транспортных происшествий.

«В этом году от всего числа нарушений превышение скорости составило 55%, что ниже, чем в прошлом году. Тогда эта цифра был 63% от числа всех нарушений. Но превышение скоростного режима все равно является лидирующим. Кроме того, в этом году произошло около 6,5 тысячи ДТП, в которых погибло более 300 человек и 7,5 тысячи пострадало. В целом можно отметить в этом году сокращение числа ДТП, погибших и пострадавших», - отметил он.

До конца года в России проработают вопрос введения штрафа за незначительное превышение скорости – 10-20 км/ч. Кроме того, уже в 2020 году ожидается рассмотрение Госдумой нового КОАП.

