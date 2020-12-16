18.12.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»

Традиционно, самыми продолжительными праздниками в России являются посленовогодние гуляния. Встреча 2021 года у Россиян начнётся уже вечером 31 декабря и продлится до 10 января. При этом, из-за противокоронавирусных ограничений, в Москве уже отменили все массовые зрелищные мероприятия, а общепит и развлекательные заведения ночью должны быть закрыты. Это значит, что жители столицы будут вынуждены отмечать Новый год дома или на улице. Аналогичные меры были предприняты также и во многих других городах России, но поможет ли это снизить заболеваемость, остаётся вопросом.

Насколько опасны распространением коронавируса новогодние празднования и гуляния?

Какие меры должны предпринимать региональные власти и сами люди для защиты своего здоровья в новогоднюю ночь и праздники?

Когда ежедневный рост числа заболевших и умерших сменится убылью? Что для этого необходимо?

Какие регионы показывают самые хорошие результаты в борьбе с пандемией и где дела обстоят хуже всего?

Вакцины: что можно сегодня сказать о зарегистрированных российских вакцинах? Когда будет понятна их эффективность? Можно ли их сравнивать с зарубежными?

Чего ожидать россиянам от пандемии в 2021 году?

Спикер брифинга:

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

