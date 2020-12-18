«Потная толпа». Онищенко призвал пресекать работу ночных клубов
Вместе с этим депутат Госдумы, доктор медицинский наук Геннадий Онищенко заявил, что заведениям общепита, где соблюдается дистанция и другие рекомендации, следует дать возможность работать.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн-брифинг Академика РАН, врача эпидемиолога, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»
«Работу молодежных ночных клубов, где они плотной и потной толпой делают энергичные приседания и подпрыгивания, которые почему-то называют танцем, конечно, надо всячески пресекать. А вот предприятия общественного питания, которые соблюдают дистанцию, соблюдают гигиену, которые готовят вкусные блюда, здоровые, я это приветствую. Когда было питерское противостояние рестораторов и администрации, я предложил компромисс. В Санкт-Петербурге уже свыше 100 тысяч переболевших коронавирусом. Вот для них можно было бы и разрешить встретить Новый Год в ресторане. Это стало бы им даже каким-то бонусом за те страдания, которые они перенесли. Но как это организовать?» - уточнил он.
Ранее в ходе брифинга Онищенко рассказал, что страну на Новый Год спасает скорая помощь. Он упомянул о проблемах, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, и предложил перенести часть новогодних праздников на весеннее время.
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