«Потная толпа». Онищенко призвал пресекать работу ночных клубов

«Работу молодежных ночных клубов, где они плотной и потной толпой делают энергичные приседания и подпрыгивания, которые почему-то называют танцем, конечно, надо всячески пресекать. А вот предприятия общественного питания, которые соблюдают дистанцию, соблюдают гигиену, которые готовят вкусные блюда, здоровые, я это приветствую. Когда было питерское противостояние рестораторов и администрации, я предложил компромисс. В Санкт-Петербурге уже свыше 100 тысяч переболевших коронавирусом. Вот для них можно было бы и разрешить встретить Новый Год в ресторане. Это стало бы им даже каким-то бонусом за те страдания, которые они перенесли. Но как это организовать?» - уточнил он.

Ранее в ходе брифинга Онищенко рассказал, что страну на Новый Год спасает скорая помощь. Он упомянул о проблемах, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, и предложил перенести часть новогодних праздников на весеннее время.

