«Пить вредно!» Онищенко о несовместимости алкоголя и вакцины
Депутат Госдумы, доктор медицинский наук Геннадий Онищенко в ходе брифинга в пресс-центре НСН призвал россиян прекратить возмущаться по поводу рекомендаций Минздрава по отказу от спиртного.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн-брифинг Академика РАН, врача эпидемиолога, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»
Он затронул тему вакцинации от коронавируса, упомянув возмущение россиян о воздержании от алкоголя в период действия препарата.
«Нам всем еще в роддоме делают первую прививку. Ни одна прививка ни в детском, ни во взрослом возрасте не рекомендовала потреблять алкоголь. Хватит уже на эту тему разминаться. Ну выпейте вы алкоголь. Вы сделаете дополнительную нагрузку не только иммунной системе, но и сердцу, печени. Делайте прививки, а сентенции свои по поводу того, сколько можно пить, прекратите. Не нужно это. Пить вредно! А воздержание от алкоголя только прибавит здоровья и хорошего настроения», - призвал он.
Ранее в ходе брифинга Онищенко сравнил коронавирус с обычным гриппом. По его словам, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за год оказалось меньше, чем обычного респираторного заболевания за сезон.
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