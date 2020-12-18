«Радоваться надо!» Онищенко о встрече Нового Года «по-домашнему»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн-брифинг Академика РАН, врача эпидемиолога, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»

Он поспорил, что встреча Нового Года обязательно должна быть связана с массовыми гуляниями.

«Коронавирус, коронавирус, как жить дальше? Как жили, так и будем жить. Может быть, даже более дисциплинированно, чем раньше. Прежде всего в отношении собственного здоровья. Вы говорите, что россияне вынуждены отмечать Новый год дома. Радоваться надо! Встречать дома Новый Год - традиция сугубо семейная», - отметил он.

Из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 в Москве уже отменили все массовые зрелищные мероприятия, а в новогоднюю ночь общепит и развлекательные заведения должны быть закрыты.

