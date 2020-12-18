Онищенко сравнил коронавирус с сезонным гриппом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн-брифинг Академика РАН, врача эпидемиолога, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»

«На сегодняшнее утро, а статистика ведется уже больше года, выявлено 75 034 093 случая заражения. Для воздушно-капельной инфекции это практически ничего. Счет сезонных заболеваний респираторными инфекциями, прежде всего гриппа, ведется на сотни миллионов за сезон. А тут за год. Так что эта коронавирусная инфекция нам достаточно хорошо знакома с точки зрения своего поведения. Летальность в мире на сегодняшний день - 2,22%. Это значит, что этот процент от всех заболевших умерло. Группы риска - это старшая возрастная группа и обремененные онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями», - добавил он.

Ранее в ходе брифинга Онищенко сказал, что встреча Нового года не обязательно должна происходить вне дома. Он добавил, что это сугубо семейный праздник.

