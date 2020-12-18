Онищенко рекомендовал перенести новогодние каникулы на май

«Вот эта десятидневка между новыми годами для медиков - самые напряженные дни в году. Это ожоговая травма от этих пресловутых петард, и алкогольная травма, когда человек в состоянии "перенедопития" - выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел - совершает всякого рода глупости в быту, травмируется. Помимо этого автомобильные аварии, отравление суррогатными напитками так далее. Для скорой помощи встреча Нового Года - состояние наивысшей тревоги. Наша скорая помощь не встречает Новый Год. Она минимизирует последствия бурной встречи, которые делает вся остальная наша страна. Меня за это многие ругают, но я считаю, что лучше перенести эти новогодние выходные на майские праздники. Там будет другая погода. Будет чем заняться на дачном участке», - посоветовал он.

Ранее в ходе брифинга Онищенко упомянул возмущение россиян о воздержании от алкоголя в период действия вакцины от коронавируса. Он призвал не ставить спиртное важнее собственного здоровья.