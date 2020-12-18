Онищенко рекомендовал перенести новогодние каникулы на май
Депутат Госдумы, доктор медицинский наук Геннадий Онищенко в ходе брифинга в пресс-центре НСН рассказал, что страну на Новый Год спасает скорая помощь.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн-брифинг Академика РАН, врача эпидемиолога, депутата Госдумы Геннадия Онищенко на тему: «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?»
«Вот эта десятидневка между новыми годами для медиков - самые напряженные дни в году. Это ожоговая травма от этих пресловутых петард, и алкогольная травма, когда человек в состоянии "перенедопития" - выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел - совершает всякого рода глупости в быту, травмируется. Помимо этого автомобильные аварии, отравление суррогатными напитками так далее. Для скорой помощи встреча Нового Года - состояние наивысшей тревоги. Наша скорая помощь не встречает Новый Год. Она минимизирует последствия бурной встречи, которые делает вся остальная наша страна. Меня за это многие ругают, но я считаю, что лучше перенести эти новогодние выходные на майские праздники. Там будет другая погода. Будет чем заняться на дачном участке», - посоветовал он.
Ранее в ходе брифинга Онищенко упомянул возмущение россиян о воздержании от алкоголя в период действия вакцины от коронавируса. Он призвал не ставить спиртное важнее собственного здоровья.
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