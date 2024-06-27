2.07.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая жизнь скандального законопроекта о домашнем насилии: Бьет – значит сядет?»

Депутаты Госдумы предложили дать четкое определение домашнему насилию и дифференцировать его типы: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. Это важный шаг в борьбе с насилием в семье и защите прав всех граждан. Однако, похожие законы не принимались после многих попыток на протяжении нескольких лет, и в 2024 году у законопроекта также есть оппозиция. Эксперты сообщили, что 24% россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Из этих случаев 75% жертв стали женщинами, а в браке этот показатель возрастает до 91%. Недавний опрос показал, что 89% россиян поддержали бы появление закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Для чего нужен отдельный закон, если есть Уголовный кодекс?

Какие меры могут быть эффективными для защиты жертвы?

Если будет предусмотрено суровое уголовное наказание за домашние насилие, будет ли проблема устранена?

Может ли судебный запрет на приближение к человеку помочь жертве?

Куда обращаться в случае домашнего насилия?

Что делать если вы подозреваете или стали свидетелем домашнего насилия?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб;



Председатель коллегии адвокатов "ПАРИТЕТ, адвокат Надежда Швырева.

Приглашены:

Член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

