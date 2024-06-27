2.07.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая жизнь скандального законопроекта о домашнем насилии: Бьет – значит сядет?»
Депутаты Госдумы предложили дать четкое определение домашнему насилию и дифференцировать его типы: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. Это важный шаг в борьбе с насилием в семье и защите прав всех граждан. Однако, похожие законы не принимались после многих попыток на протяжении нескольких лет, и в 2024 году у законопроекта также есть оппозиция. Эксперты сообщили, что 24% россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Из этих случаев 75% жертв стали женщинами, а в браке этот показатель возрастает до 91%. Недавний опрос показал, что 89% россиян поддержали бы появление закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Для чего нужен отдельный закон, если есть Уголовный кодекс?
- Какие меры могут быть эффективными для защиты жертвы?
- Если будет предусмотрено суровое уголовное наказание за домашние насилие, будет ли проблема устранена?
- Может ли судебный запрет на приближение к человеку помочь жертве?
- Куда обращаться в случае домашнего насилия?
- Что делать если вы подозреваете или стали свидетелем домашнего насилия?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб;
- Председатель коллегии адвокатов "ПАРИТЕТ, адвокат Надежда Швырева.
Приглашены:
- Член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8