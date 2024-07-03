«Это снижает самооценку»: Психолог призвал уходить из абьюзивных отношений
Чем дольше жертва остается в абьюзивных отношениях, тем сложнее будет выйти из них, сказал НСН психолог Александр Вронский.
Жертве домашнего насилия важно решиться уйти от обидчика и пройти терапию, чтобы в будущем иметь возможность построить новые гармоничные отношения, пояснил в пресс-центре НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.
«Многие девушки после таких отношений, особенно если там был абьюз, идут на психотерапию «проработать себя». Обычно в этих отношениях у них дико снижается самооценка. Абьюзер, тиран роняет её в ноль. Задача психолога – показать, что жизнь на этом не закончилась, что не все мужчины такие», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, уходить из абьюзивных отношений важно решительно.
«Не верьте, что если сегодня абьюзер попросил прощения, то завтра изменится. Если вы собрали вещи и ушли на две недели к маме, то потом он на вас сполна отыграется. Уходить из таких абьюзивных отношений нужно однозначно. Рано или поздно не выдерживают и уходят все. Но если уйдешь слишком поздно, не факт, что у тебя хватит сил и проработать себя, и построить новые отношения, и просто поверить, что это возможно. Посттравматический синдром всегда работает в отношении жертвы абьюза. Чем дольше вы находитесь в таких отношениях, тем сложнее вам выйти. К тому же они сказываются на детях, которые воспринимают абьюзивные отношения как норму», - резюмировал он.
Ранее заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора сообщила «Радиоточке НСН», что игнорирование семейной терапии усугубляет проблему домашнего насилия в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекине три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
- Ракетную опасность в Белгородской области объявили уже третий раз за день
- В Клинском районе Подмосковья нашли обломки сбитого дрона ВСУ
- На вершине Эльбруса установили флаг Игр дружбы
- Француз Винатье признался в сборе сведений о военной деятельности РФ
- В ДТП в Анталье пострадали 16 туристов из РФ, водитель автобуса погиб
- Заммэра Ракова рассказала о запуске тематического поезда о колледжах в метро Москвы
- Минфин: Объем ФНБ составил 12,6 трлн рублей
- СМИ: В России введут ежедневные штрафы за езду без полиса ОСАГО
- В Херсонской области два человека погибли при повторной атаке дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru