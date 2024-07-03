«Это снижает самооценку»: Психолог призвал уходить из абьюзивных отношений

«Многие девушки после таких отношений, особенно если там был абьюз, идут на психотерапию «проработать себя». Обычно в этих отношениях у них дико снижается самооценка. Абьюзер, тиран роняет её в ноль. Задача психолога – показать, что жизнь на этом не закончилась, что не все мужчины такие», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, уходить из абьюзивных отношений важно решительно.

«Не верьте, что если сегодня абьюзер попросил прощения, то завтра изменится. Если вы собрали вещи и ушли на две недели к маме, то потом он на вас сполна отыграется. Уходить из таких абьюзивных отношений нужно однозначно. Рано или поздно не выдерживают и уходят все. Но если уйдешь слишком поздно, не факт, что у тебя хватит сил и проработать себя, и построить новые отношения, и просто поверить, что это возможно. Посттравматический синдром всегда работает в отношении жертвы абьюза. Чем дольше вы находитесь в таких отношениях, тем сложнее вам выйти. К тому же они сказываются на детях, которые воспринимают абьюзивные отношения как норму», - резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора сообщила «Радиоточке НСН», что игнорирование семейной терапии усугубляет проблему домашнего насилия в России.

