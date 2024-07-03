«Нет следов»: Психолог пояснил, почему жертвы домашнего насилия не обращаются в полицию
Физическое насилие не является самым распространенным типом воздействия на жертву в семье, рассказал НСН психолог Александр Вронский.
Жертвы домашнего насилия чаще сталкиваются с психологическим, а не физическим насилием, что может привести к посттравматическим расстройствам и даже спровоцировать суицидальные мысли, заявил в пресс-центре НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.
«К сожалению, часто всё начинается с психологического насилия. Начинают с вроде бы безобидных заявлений, снижающих самооценку. Например, «что-то ты потолстела», «да кому ты будешь нужна». Но мужчина в этой позиции – часто человек с нарциссическим расстройством личности, он поднимает свою самооценку за счет контроля жертвы. В начале такие отношения кажутся заботливыми, мужчина говорит: «Да не работой, зачем тебе это нужно». Девушка думает, что это мужчина мечты, ведь он говорит: «Сиди дома, я все улажу». А потом, часто во время беременности, начинается психологический абьюз, когда женщине говорят, что нельзя общаться с какими-то друзьями, какие-то номера надо удалить. После беременности мужчина говорит супруге: «Ты набрала лишнего, не хочу с тобой ходить». У меня в практике много пациентов, которые не сталкиваются с физическим насилием, в этом плане «следов» нет. Он может связать ей руки, встать на шею коленом. Поэтому женщины убегают на мороз в одной шубе с двумя детьми, понимая, что больше так жить не могут. Психологическое насилие – еще более жестокое, оно доводит до посттравматических расстройств, суицида», - сказал он.
При этом даже после ухода от обидчика, жертва не всегда остается в безопасности, пояснил психолог.
«Есть так называемый сталкинг. Он очень распространен. 96% сталкеров – это бывшие партнеры. Это отдельный вид насилия, там уже подключаются другие факторы, это еще страшнее. Партнер пытается отомстить, и тогда он идет до конца – будет запугивать», - пояснил он.
Как добавил Вронский, мужчина обладает и другим рычагом давления на женщину.
«А еще бывает «детское насилие»: когда мужчина не имеет влияния на женщину и начинает издеваться над детьми. И даже самая сильная женщина сдается, когда речь заходит о ее детях. У нас сильно укоренилось - «бьет, значит любит», «сор из избы не выноси». У многих женщин еще из советских времен есть пример домашнего насилия. Они берут паттерн поведения из семьи, смиряясь с ролью жертвы. Женщина думает: «Мама не справилась, а я-то знают, что делать». Но попытки исправить домашнего тирана в 90% случаев не работают», - подытожил он.
Ранее председатель коллегии адвокатов "ПАРИТЕТ", адвокат Надежда Швырева рассказала «Радиоточке НСН», что судебный запрет на приближение к жертве, согласно мировой правовой практике, не работает в 50% случаев, поскольку не существует должного механизма контроля.
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