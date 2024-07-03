Депутат Бессараб призвала судить по статьям УК РФ за насилие в семье

«После декриминализация ряда статей уголовного кодекса мы пришли к тому, что обеспечили равное правовое пространство для всех преступлений. Преступления против здоровья и жизни, чести и достоинства личности – одни и те же преступления, независимо от того, против кого, они были совершены. Есть нюансы, суд, безусловно, будет учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства. Среди смягчающих случаи, когда по вызову пытаются задержать правонарушителя, и более, чем в 80% случаев за него вступается жертва. Была вызвана полиция, и пострадавшая супруга или ребенок берет в психологические клещи наряд полиции и просит простить преступника.

Мы исходили из того, что придется переписывать практически половину уголовного кодекса, вносить новые поправки, нормы повторяющиеся. Как минимум, раздел седьмой УК будет повторяться относительно домашнего насилия. Что, в семье не бывает побоев? Бывает, к сожалению. Не бывает доведения до самоубийства? Тоже, к сожалению, бывает. Но судить за такие преступления нужно в одном правовом поле в соответствии с действующей статье Уголовного кодекса», - сказала она.

Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Как рассказала «Радиоточке НСН» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, достаточным доказательством домашнего насилия должно являться заявление жертвы, которое было предоставлено правоохранителям.

