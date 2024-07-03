Депутат Бессараб призвала судить по статьям УК РФ за насилие в семье
В 80% случаев супруга или дети, которые стали жертвами домашнего насилия, сами просят правоохранителей не принимать меры к обидчику, заявила НСН депутат Светлана Бессараб.
Дискуссии вокруг законопроекта о домашнем насилии продолжаются, однако в Госдуме полагают, что за преступления, совершаемые в семье, необходимо судить в соответствии с действующими статьями уголовного кодекса, сообщила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«После декриминализация ряда статей уголовного кодекса мы пришли к тому, что обеспечили равное правовое пространство для всех преступлений. Преступления против здоровья и жизни, чести и достоинства личности – одни и те же преступления, независимо от того, против кого, они были совершены. Есть нюансы, суд, безусловно, будет учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства. Среди смягчающих случаи, когда по вызову пытаются задержать правонарушителя, и более, чем в 80% случаев за него вступается жертва. Была вызвана полиция, и пострадавшая супруга или ребенок берет в психологические клещи наряд полиции и просит простить преступника.
Мы исходили из того, что придется переписывать практически половину уголовного кодекса, вносить новые поправки, нормы повторяющиеся. Как минимум, раздел седьмой УК будет повторяться относительно домашнего насилия. Что, в семье не бывает побоев? Бывает, к сожалению. Не бывает доведения до самоубийства? Тоже, к сожалению, бывает. Но судить за такие преступления нужно в одном правовом поле в соответствии с действующей статье Уголовного кодекса», - сказала она.
Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Как рассказала «Радиоточке НСН» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, достаточным доказательством домашнего насилия должно являться заявление жертвы, которое было предоставлено правоохранителям.
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