«Давайте подключать психологов»: Штрафы не помогут справиться с домашним насилием

По ее словам, важно также проработать практику, которая бы гарантировала безопасность жертвы.

«Почему государство только взимает штрафы, не ведя работу дальше? У нас есть в праве такое понятие, как защитный ордер. Значит, должна быть отдельная процедура, когда человек мог бы обратиться за ним без факта уголовного преследования. В законе есть, давайте сделаем так, чтобы он применялся. У нас есть электронные браслеты, а значит – и возможность не допустить приближения к жертве», - добавила она.

Как добавила эксперт, у части общества отсутствует понимание проблемы домашнего насилия, что замедляет решение вопроса.

«Пока мы будет говорить о создании одного большого закона, не решая насущные вопросы – люди будут страдать каждый день, как и сейчас», - подытожила Киркора.

Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Как рассказала «Радиоточке НСН» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заявление жертвы должно быть достаточным доказательством домашнего насилия.

