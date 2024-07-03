«Давайте подключать психологов»: Штрафы не помогут справиться с домашним насилием
Обращение к психологу и выдача защитного ордера может помочь жертвам домашнего насилия, заявила НСН Ирина Киркора.
Игнорирование семейной терапии усугубляет проблему домашнего насилия в России, сказала в пресс-центре НСН заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
«Правоохранительные органы не справляются с этой историей сейчас: правильно сказано про ремарки полицейских, которые не принимают заявления беспристрастно, а отпускают комментарии, формирующие психологию жертвы. Да и женщины, подавая заявления, потом забирают их, надеясь примириться. При этом не подключаются психологи, благодаря которым ситуация может измениться. У нас за первые факты побоев – административная ответственность, это штрафы. Почему бы государству на эти штрафы не организовать работу психолога с семьями, если мы видим, что там есть какой-то конфликт? Давайте подключать психологов! Их в стране огромное количество, мы точно можем организовать их работу», - заявила она.
По ее словам, важно также проработать практику, которая бы гарантировала безопасность жертвы.
«Почему государство только взимает штрафы, не ведя работу дальше? У нас есть в праве такое понятие, как защитный ордер. Значит, должна быть отдельная процедура, когда человек мог бы обратиться за ним без факта уголовного преследования. В законе есть, давайте сделаем так, чтобы он применялся. У нас есть электронные браслеты, а значит – и возможность не допустить приближения к жертве», - добавила она.
Как добавила эксперт, у части общества отсутствует понимание проблемы домашнего насилия, что замедляет решение вопроса.
«Пока мы будет говорить о создании одного большого закона, не решая насущные вопросы – люди будут страдать каждый день, как и сейчас», - подытожила Киркора.
Ранее парламентарии от фракций ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий, что правоохранители должны принимать заявления от пострадавших, даже если у жертв нет телесных повреждений. Как рассказала «Радиоточке НСН» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заявление жертвы должно быть достаточным доказательством домашнего насилия.
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