«Нет контроля»: Судебный запрет на приближение к жертве работает в 50% случаев

«Судебный запрет, на самом деле, помогает где-то в 50% случаев. В России практика такого судебного запрета на приближение к жертве отсутствует, у нас есть судебные запреты не приближаться только в рамках уголовного дела. Если смотреть на практику Казахстана, который недавно принял закон о насилии: поскольку довольно ограничен перечень тех лиц, которые могут выдавать «запретные» ордера, получить их «день в день» практически невозможно. Ордер действует в течение семи дней, и через семь дней человек, в отношении которого ордер принят, приходит качать права, усиливает агрессию», - заявила она.

По словам эксперта, в ряде стран сегодня отсутствует система контроля исполнения охранного ордера.

«Отсутствует система контроля, каким образом охранный ордер исполняется. Если человек «трусоват», он не подходит к жертве», а если у человека нет уважения к закону, ордер не помогает. В США такой же процент исполнения/неисполнения – 50%. Поэтому если мы будем говорить о введении охранных ордеров, то, на мой взгляд, обязательно должен быть продуман механизм контроля за исполнением. Если проконтролировать исполнение невозможно, то ордер останется всего лишь бумажкой», - посетовала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила «Радиоточке НСН», что в 80% случаев супруга или дети, которые стали жертвами домашнего насилия, сами просят правоохранителей не принимать меры к обидчику. При этом в Госдуме призывают судить за преступления, совершаемые в семье, в соответствии с действующими статьями уголовного кодекса.

