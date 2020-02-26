«Нижняя тундра» Александра Ф. Скляра

3.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным.

7 марта 2020 года в День рождения Александра Ф. Скляра группа ВА-БАНКЪ выступит в легендарной Горбушке с необычным концертом в двух частях. В первой части концерта состоится премьера фильма "Концерт для отверженных", который был сделан по итогам выступления группы 2 августа 2019 года в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края. Режиссер фильма Нормунд Лацис. Это было первое выступление рок-группы за 60-летнюю историю существования одного из самых жестких исправительных учреждений России. И это первый фильм подобного рода в отечественной рок-культуре.Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра». Совместный проект группы ВА-БАНКЪ и Виктора Пелевина. Альбом увидел свет 20 лет назад и стал первым в отечественной рок-культуре саундтрэком, написанным к рассказу. Он никогда не исполнялся на концертах.

В преддверии своего дня рождения, Александр Ф. Скляр расскажет об истории создания фильма, о программе предстающего концерта, также журналисты в непринужденной обстановке смогут пообщаться с музыкантом и режиссером и задать все интересующие их вопросы.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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