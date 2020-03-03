Скляр призвал всех музыкантов хоть раз выступить в тюрьме
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным. Также в ходе нее музыкант рассказал о фильме «Концерт для отверженных», который был сделан по итогам выступления группы в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края.
По мнению Александра Ф. Скляра, каждый музыкант за свою карьеру должен выступить в российском исправительном учреждении.
«Это серьезное испытание для артиста. Я предлагаю всем музыкантам попробовать рано или поздно это осуществить. Словами описать очень трудно побудительные мотивы «Почему ты хочешь там сыграть», - отметил Скляр.
Он также рассказал, что ранее выступал уже в разных местах заключения – в Бутырке, питерских Крестах и перед женщинами-заключенными в преддверии 8 марта в колонии общего режима города Владимира. При этом, он подчеркнул, что для группы «Ва-БанкЪ» выступление в тюрьме Ванино было первым опытом.
«Я решил приобщить к этому опыту моих коллег из коллектива и воспользоваться теми двумя свободными днями в Ванино, которые у нас были после основного концерта в Доме культуры. Мне захотелось, чтобы все ребята ощутили это, чтобы мы все проверили себя на прочность, потому что, конечно, это очень негостеприимная аудитория, очень настороженная и десантированная от тебя. Но выступления в таких местах дают тебе почувствовать всю остроту жизни и это очень важно для артиста», - пояснил Скляр.
Премьера фильма «Концерт для отверженных» состоится в День рождение певца, 7 марта, в легендарной Горбушке в ходе необычного концерта в двух частях.
Ранее Александр Ф. Скляр рассказал в пресс-центре НСН, для кого он снял фильм про тюрьму.
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