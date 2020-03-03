Скляр призвал всех музыкантов хоть раз выступить в тюрьме

Он также рассказал, что ранее выступал уже в разных местах заключения – в Бутырке, питерских Крестах и перед женщинами-заключенными в преддверии 8 марта в колонии общего режима города Владимира. При этом, он подчеркнул, что для группы «Ва-БанкЪ» выступление в тюрьме Ванино было первым опытом.

«Я решил приобщить к этому опыту моих коллег из коллектива и воспользоваться теми двумя свободными днями в Ванино, которые у нас были после основного концерта в Доме культуры. Мне захотелось, чтобы все ребята ощутили это, чтобы мы все проверили себя на прочность, потому что, конечно, это очень негостеприимная аудитория, очень настороженная и десантированная от тебя. Но выступления в таких местах дают тебе почувствовать всю остроту жизни и это очень важно для артиста», - пояснил Скляр.

Премьера фильма «Концерт для отверженных» состоится в День рождение певца, 7 марта, в легендарной Горбушке в ходе необычного концерта в двух частях.

Ранее Александр Ф. Скляр рассказал в пресс-центре НСН, для кого он снял фильм про тюрьму.







