Скляр сравнил «истерию» по короновирусу с борьбой с курением
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным.
7 марта 2020 года в День рождения Александра Ф. Скляра группа ВА-БАНКЪ выступит в легендарной Горбушке с необычным концертом в двух частях. В первой части концерта состоится премьера фильма "Концерт для отверженных", который был сделан по итогам выступления группы 2 августа 2019 года в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края. Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра», который никогда до этого не звучал на концертах.
В связи с распространением в мире, а также и в России, коронавируса, организаторы концерта подготовили специальные маски для зрителей, рассказал режиссер фильма Нормунд Лацис.
«Мы приготовили специальные маски в стиле фильма. Если мы успеем их напечатать, то все зрители получат такие маски (на фото). Таким образом, мы с этим вирусом боремся. Поэтому поклонникам, которые придут на концерт, ничего не грозит», - пояснил Лацис и продемонстрировал маску в пресс-центре НСН.
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр при этом заявил, что «история с коронавирусом – это во многом раздутая истерия».
«Не думаю, что сегодня вирус так уж сильно по своему охвату отличается от предыдущих вирусов – свиной грипп и так далее. Конечно, есть заболевшие, есть карантины, но, думаю, это борьба финансов, крупных финансовых корпораций – кого-то отжимают, кто-то приходит на их место. Мы совсем недавно были свидетелями того же самого с курением. Как только мы начали задвигать обычные сигареты, появились электронные – это все борьба корпораций», - уточнил свою позицию Скляр.
Ранее НСН сообщала, что в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня заявили, что официально в России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Первые двое были гражданами Китая, еще трое граждан РФ были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. Вернувшийся из Италии россиянин стал шестым.
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