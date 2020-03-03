Скляр сравнил «истерию» по короновирусу с борьбой с курением

«Мы приготовили специальные маски в стиле фильма. Если мы успеем их напечатать, то все зрители получат такие маски (на фото). Таким образом, мы с этим вирусом боремся. Поэтому поклонникам, которые придут на концерт, ничего не грозит», - пояснил Лацис и продемонстрировал маску в пресс-центре НСН.

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр при этом заявил, что «история с коронавирусом – это во многом раздутая истерия».

«Не думаю, что сегодня вирус так уж сильно по своему охвату отличается от предыдущих вирусов – свиной грипп и так далее. Конечно, есть заболевшие, есть карантины, но, думаю, это борьба финансов, крупных финансовых корпораций – кого-то отжимают, кто-то приходит на их место. Мы совсем недавно были свидетелями того же самого с курением. Как только мы начали задвигать обычные сигареты, появились электронные – это все борьба корпораций», - уточнил свою позицию Скляр.

Ранее НСН сообщала, что в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня заявили, что официально в России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Первые двое были гражданами Китая, еще трое граждан РФ были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. Вернувшийся из Италии россиянин стал шестым.

