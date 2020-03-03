Скляр рассказал, для кого снял фильм про тюрьму

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным. Также темой пресс-конференции стал фильм «Концерт для отверженных», который был сделан по итогам выступления группы в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края.

В пресс-центре НСН Александр Ф. Скляр рассказал для кого был снят фильм в исправительном учреждении.

«Фильм, на мой взгляд, получился очень необычным. Трудно назвать его жанр, что-то вроде «художественно-музыкально-документальный», наверное. Длительность этого фильма 54 минуты. Очень хочу, чтобы этот фильм увидели самые разные люди, в том числе и молодые. Я думаю, в нем есть та самая нагрузка, которая должна проникнуть в сердца молодой аудитории», - сказал музыкант.