Скляр рассказал, для кого снял фильм про тюрьму
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным. Также темой пресс-конференции стал фильм «Концерт для отверженных», который был сделан по итогам выступления группы в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края.
В пресс-центре НСН Александр Ф. Скляр рассказал для кого был снят фильм в исправительном учреждении.
«Фильм, на мой взгляд, получился очень необычным. Трудно назвать его жанр, что-то вроде «художественно-музыкально-документальный», наверное. Длительность этого фильма 54 минуты. Очень хочу, чтобы этот фильм увидели самые разные люди, в том числе и молодые. Я думаю, в нем есть та самая нагрузка, которая должна проникнуть в сердца молодой аудитории», - сказал музыкант.
Первый показ фильма состоится в День рождения певца, 7 марта, на концерте в легендарной Горбушке. Скляр отметил, что это «первый подобного рода фильм в отечественной рок-культуре».
Также, по его словам, его концерт от 2 августа 2019 года стал первым выступлением рок-группы за 60-летнюю историю существования одного из самых жестких исправительных учреждений - исправительной колонии особого режима № 1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
«Тюрьма эта очень далеко находится, на краю России, на побережье Тихого океана, рядом с Татарским проливом. Это тюрьма строгого режима, там редко выступают артисты, они туда просто или не доезжают, потому что это далеко, или не очень хотят», - уточнил Скляр.
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