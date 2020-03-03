Скляр пообещал посмотреть «Евровидение-2020» из-за Little Big
В ходе пресс-конференции лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященной 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», в пресс-центре НСН он заявил о своей поддержке питерской группы Little Big на «Евровидении-2020».
«Это отличный выбор! Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за все время существования «Евровидения», на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру. Это именно то, что надо. И пускай они там не победят, не важно, но этот выбор хотя бы выглядеть будет достойно, потому что это, действительно, прикольно, талантливо, современно и очень интересно. Я лично это выступление буду смотреть», - сказал Скляр.
Напомним, 2 марта было объявлено, что Россию в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» будет представлять российская рэйв-группа Little Big.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что Little Big гармонично впишется в формат международного конкурса.
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