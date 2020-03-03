Скляр пообещал посмотреть «Евровидение-2020» из-за Little Big

«Это отличный выбор! Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за все время существования «Евровидения», на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру. Это именно то, что надо. И пускай они там не победят, не важно, но этот выбор хотя бы выглядеть будет достойно, потому что это, действительно, прикольно, талантливо, современно и очень интересно. Я лично это выступление буду смотреть», - сказал Скляр.

Напомним, 2 марта было объявлено, что Россию в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» будет представлять российская рэйв-группа Little Big.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что Little Big гармонично впишется в формат международного конкурса.



