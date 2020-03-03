Александр Ф. Скляр расскажет в пресс-центре НСН о первым в рок-культуре концерте в тюрьме

В День рождения Александра Ф. Скляра, 7 марта 2020 года, группа ВА-БАНКЪ выступит на легендарной Горбушке с необычным концертом в двух частях. В первой части - состоится премьера фильма "Концерт для отверженных" - это было первое выступление рок-группы за 60-летнюю историю существования одного из самых жестких исправительных учреждений России. И это первый фильм подобного рода в отечественной рок-культуре.

Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра». Альбом увидел свет 20 лет назад и стал первым в отечественной рок-культуре саундтрэком, написанным к рассказу. Он никогда не исполнялся на концертах.



