Александр Ф. Скляр расскажет в пресс-центре НСН о первым в рок-культуре концерте в тюрьме
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, посвященная 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным. Вместе с режиссёром Нормундом Лацисом он расскажет об истории создания фильма «Концерт отверженных», который был сделан по итогам выступления группы 2 августа 2019 года в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края.
В День рождения Александра Ф. Скляра, 7 марта 2020 года, группа ВА-БАНКЪ выступит на легендарной Горбушке с необычным концертом в двух частях. В первой части - состоится премьера фильма "Концерт для отверженных" - это было первое выступление рок-группы за 60-летнюю историю существования одного из самых жестких исправительных учреждений России. И это первый фильм подобного рода в отечественной рок-культуре.
Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра». Альбом увидел свет 20 лет назад и стал первым в отечественной рок-культуре саундтрэком, написанным к рассказу. Он никогда не исполнялся на концертах.
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