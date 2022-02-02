03.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Несчастный Случай - «Ламповый концерт» в чистой акустике»





Группа «Несчастный Случай» любит творческие эксперименты. На этот раз музыканты хотят показать своей публике акустику без использования электронного звука 4 февраля в Московском Доме Музыке. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании. Обновленные аранжировки порадуют, а возможно и удивят своей невероятной свежестью и уютом. А рояль, саксофон и акустическая гитара приятно дополнят привычный рок-состав инструментов на сцене и создадут уютное Unplugged звучание и теплую атмосферу, согрев сердца зрителей в этот февральский вечер. Концерт претендует на звание самого душевного из всех, что когда-либо играла команда «Несчастный Случай».





Участники пресс-конференции:

Лидер группы «Несчастный Случай» Алексей Кортнев;

Саксофонист в группе «Несчастный Случай» Павел Мордюков;

Директор группы «Несчастный Случай» Андрей Воронцов.





Участники пресс-конференции обсудят программу предстоящего концерта и расскажут о планах на ближайшее время.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



