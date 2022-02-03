«С Милохиным что ли?»: Кортнев отказался петь с поп-артистами
В коллаборации всегда есть ведомый, для него – это возможность подняться на ступеньку выше за счет человека, заявил Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН отметил, что коллаборации у группы могут быть только с джазовыми и классическими музыкантами.
«У нас никаких коллабораций нет и не планируется. Я надеюсь, что их никогда не будет. Терпеть не могу это. С кем? С Даней Милохиным? Дело в том, что в коллаборации всегда есть ведущий и ведомый. Для ведомого – это возможность подняться на ступеньку выше за счет человека, которого он каким-то образом уболтал с собой спеть. Если ансамбль "Несчастный случай" полезет выступать с Борисом Гребенщиковым, мне будет стыдно. Если говорить о коллаборации с джазовыми или классическими музыкантами, то да, это может быть очень интересно», - сказал Кортнев.
Группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» 4 февраля в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.
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