«С Милохиным что ли?»: Кортнев отказался петь с поп-артистами

«У нас никаких коллабораций нет и не планируется. Я надеюсь, что их никогда не будет. Терпеть не могу это. С кем? С Даней Милохиным? Дело в том, что в коллаборации всегда есть ведущий и ведомый. Для ведомого – это возможность подняться на ступеньку выше за счет человека, которого он каким-то образом уболтал с собой спеть. Если ансамбль "Несчастный случай" полезет выступать с Борисом Гребенщиковым, мне будет стыдно. Если говорить о коллаборации с джазовыми или классическими музыкантами, то да, это может быть очень интересно», - сказал Кортнев.

Группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» 4 февраля в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.

