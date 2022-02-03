Кортнев: Очень хотелось бы выступить на «Нашествии»
Концертная деятельность в России будет постепенно восстанавливаться, заявил лидер группы «Несчастный случай».
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН заявил, что группа имеет огромное желание выступить на фестивале «Нашествие» летом.
«Очень бы хотелось увидеть «Нашествие». На сколько я понимаю, такие планы есть у организаторов. Мы этого очень ждем. Очень бы хотелось вообще оживления всей фестивальной деятельности. Сейчас концертная индустрия, конечно, в упадке. Я думаю, что концертная деятельность неизбежно будет восстанавливаться. Когда пандемия закончится, совершенно очевидно, что будет резкий отскок назад в сторону. Пандемия никак не повлияла на творческое мышление», - сказал Кортнев.
Ранее панк-рокеры «ЙОРШ» в беседе с НСН выразили надежду, что смогут выступить на фестивале «Нашествие» в 2022 году.
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