Кортнев: Очень хотелось бы выступить на «Нашествии»

«Очень бы хотелось увидеть «Нашествие». На сколько я понимаю, такие планы есть у организаторов. Мы этого очень ждем. Очень бы хотелось вообще оживления всей фестивальной деятельности. Сейчас концертная индустрия, конечно, в упадке. Я думаю, что концертная деятельность неизбежно будет восстанавливаться. Когда пандемия закончится, совершенно очевидно, что будет резкий отскок назад в сторону. Пандемия никак не повлияла на творческое мышление», - сказал Кортнев.

Ранее панк-рокеры «ЙОРШ» в беседе с НСН выразили надежду, что смогут выступить на фестивале «Нашествие» в 2022 году.

