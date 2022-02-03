Ведущим «смешного» концерта «Несчастного случая» 1 апреля будет Валдис Пельш
Один из основателей группы выразил горячее желание поучаствовать в концерте, отметил Алексей Кортнев.
Ведущим «смешного» концерта группы «Несчастный случай», который состоится 1 апреля в Крокус Сити Холл станет один из ее основателей Валдис Пельш, заявил лидер группы Алексей Кортнев в пресс-центре НСН.
«Первого апреля мы будем играть большой смешной концерт в Крокус Сити Холл в большом зале. Когда мы там выступали крайний раз, мы продали 6,5 тысяч билетов, это было очень хорошо. Может быть, и в этот раз получится. В день смеха мы привыкли устраивать развлекательные шоу. У нас будет замечательный ведущий – Валдис Пельш. Он выразил горячее желание поучаствовать в этом концерте. Мы воссоединяем весь свой состав основной. Валдис у нас находится в академическом отпуске последние 20 лет, но периодически присоединяется к концертам», - сказал Кортнев.
Группа «Несчастный Случай» 4 февраля впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.
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