Ведущим «смешного» концерта «Несчастного случая» 1 апреля будет Валдис Пельш

«Первого апреля мы будем играть большой смешной концерт в Крокус Сити Холл в большом зале. Когда мы там выступали крайний раз, мы продали 6,5 тысяч билетов, это было очень хорошо. Может быть, и в этот раз получится. В день смеха мы привыкли устраивать развлекательные шоу. У нас будет замечательный ведущий – Валдис Пельш. Он выразил горячее желание поучаствовать в этом концерте. Мы воссоединяем весь свой состав основной. Валдис у нас находится в академическом отпуске последние 20 лет, но периодически присоединяется к концертам», - сказал Кортнев.

Группа «Несчастный Случай» 4 февраля впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.

