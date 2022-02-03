«Пишем на злобу эпохи, а не дня»: Кортнев о фельетонах Шнурова

Группа «Несчастный случай» не склонна писать сиюминутные тексты, заявил Алексей Кортнев.

Группа «Несчастный случай» нормально относится к фельетонам музыканта Сергея Шнурова и прочим другим, но тексты у группы больше не на злобу дня, а на злобу эпохи, заявил лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН.

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«Относимся к подобному творчеству вполне с уважением. Это такой фельетонизм. У нас есть замечательные мастера этого жанра, которые пишут замечательные фельетоны. Я не склонен писать сиюминутные тексты. У нас есть достаточно серьезные высказывания социально-политические, но они, как правило, подготавливаются достаточно долго. Пишутся они не на злобу дня, а на злобу эпохи. Хотя во время карантина мы сделали какие-то смешные песенки», - сказал Кортнев.

Группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» 4 февраля в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МузыкантыРоссия
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