«Пишем на злобу эпохи, а не дня»: Кортнев о фельетонах Шнурова

«Относимся к подобному творчеству вполне с уважением. Это такой фельетонизм. У нас есть замечательные мастера этого жанра, которые пишут замечательные фельетоны. Я не склонен писать сиюминутные тексты. У нас есть достаточно серьезные высказывания социально-политические, но они, как правило, подготавливаются достаточно долго. Пишутся они не на злобу дня, а на злобу эпохи. Хотя во время карантина мы сделали какие-то смешные песенки», - сказал Кортнев.

Группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» 4 февраля в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.

