Кортнев назвал фит «Мумий Тролля» с Милохиным унизительным

Совместный фит с Милохиным – это попытка уцепиться за мальчика и за счет него поскакать на сцене, заявил Алексей Кортнев. 

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН заявил, что коллаборация группы «Мумий Тролль» и тиктокера Дани Милохина является унизительной.

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«Существует возможность коллаборировать также с драматическими актерами. Просто меня не то, чтобы бесят, но изумляют коллаборации группы "Мумий Тролль" и Дани Милохина. Мне кажется, что это настолько унизительно для группы. Это очень плохо. Я как-то думаю, что лучше такими вещами не заниматься. Это просто попытка уцепиться за какого-то мальчика и за счет него поскакать на сцене», - сказал Кортнев.

Ранее директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов в пресс-центре НСН отмечал, что билеты на концерт группы, который состоится 4 февраля в Москве, проданы на 100%.

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Фото: НАШЕ Радио
ТЕГИ:Мумий ТролльМузыкаРоссия
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