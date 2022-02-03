Кортнев назвал фит «Мумий Тролля» с Милохиным унизительным
Совместный фит с Милохиным – это попытка уцепиться за мальчика и за счет него поскакать на сцене, заявил Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН заявил, что коллаборация группы «Мумий Тролль» и тиктокера Дани Милохина является унизительной.
«Существует возможность коллаборировать также с драматическими актерами. Просто меня не то, чтобы бесят, но изумляют коллаборации группы "Мумий Тролль" и Дани Милохина. Мне кажется, что это настолько унизительно для группы. Это очень плохо. Я как-то думаю, что лучше такими вещами не заниматься. Это просто попытка уцепиться за какого-то мальчика и за счет него поскакать на сцене», - сказал Кортнев.
Ранее директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов в пресс-центре НСН отмечал, что билеты на концерт группы, который состоится 4 февраля в Москве, проданы на 100%.
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