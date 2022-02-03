«Несчастный случай» продал 100% билетов на свой акустический концерт

«Мы, честно говоря, не ожидали такого ажиотажа. По условиям, Дом Музыки сделал ограничение – только с QR-кодами. Тем не менее, несмотря ни на что, зал продан целиком, на 100%. Зал настолько битком, что музыканты даже не могут позвать своих родственников. Мы решили провести еще один концерт, который мы сделаем 7 марта. Это будет хорошим подарком своим подружкам и женам. Все эти ограничения, конечно, приводят к музыкальному голоду. И как только открывается какая-то дверка, народ сразу идет на наши концерты очень охотно», - сказал Воронцов.

Группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителям новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт» 4 февраля в Московском Доме Музыки. Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании.

