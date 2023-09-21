22.09.2023 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нелегальное кино. Что сегодня показывают кинотеатры?»

Российские кинотеатры заведомо готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения – сообщают эксперты киноотрасли в СМИ. Стало известно, что фильм «Барби», так и не получивший прокатного удостоверения, возглавил российский прокат за выходные 16-17 сентября. Картина заработала 120 млн рублей. Студия перевода Red Head Sound утверждает, что «Барби» показывают в России с 14 сентября. Сеансы проходят в 195 кинотеатрах страны.

Напомним, что Минкульт не стал выдавать прокатные удостоверения западным фильмам «Барби» и «Оппенгеймер» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям». «Оппенгеймера» и «Барби» при этом уже показали в некоторых кинотеатрах. В то время как московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал показы голливудских премьер «Оппенгеймер» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

В каком состоянии сегодня находится российская киноиндустрия?

В СМИ сегодня активно обсуждают нелегальный показ фильмов «Оппенгеймер» и «Барби», почему российские кинотеатры решили показывать эти фильмы?

Испытывают ли российские кинотеатры дефицит фильмов в прокате?

Какие фильмы сегодня пользуются популярностью у россиян?

На сколько активно российская киноиндустрия сегодня заполняет прокат?

На сколько сегодня заполнены кинотеатры?

Как россияне сегодня предпочитают смотреть фильмы - онлайн или офлайн?

Участники пресс-конференции:

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова;

Советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист. Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской Академии телевидения и радио Давид Шнейдеров;

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер Денис Кирис.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



