«Это позор!»: Шнейдеров осудил Волочкову на премьере «ворованной» «Барби»
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что звезды не должны поддерживать показы «пиратского» контента в кино.
Советский и российский режиссер, член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской Академии телевидения и радио Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН осудил звезд, которые поддержали премьерный показ фильма «Барби».
«Пресса, фотографии, публикации, это как? Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин пришли на премьеру фильма «Барби», например. В сети все фотографии. Почему туда не пришли органы? Это же ворованное кино, это преступление. Это позор, нелегальная премьера. Туда пришли «звезды». Журналисты написали про Анастасию Волочкову, а должны были написать «куда ты приперлась?». Потому что так делать нельзя», - сказал он.
С ним согласился руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер Денис Кирис.
«Я не ожидал, что такое возможно сейчас. Это в Москве, а реакции никакой от надзорных органов. Есть статья, по которой могут привлечь Волочкову и всех присутствующих», - заключил он.
Российские кинотеатры заведомо готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения – сообщают эксперты киноотрасли в СМИ. Стало известно, что фильм «Барби», так и не получивший прокатного удостоверения, возглавил российский прокат за выходные 16-17 сентября. Картина заработала 120 млн рублей. Студия перевода Red Head Sound утверждает, что «Барби» показывают в России с 14 сентября. Сеансы проходят в 195 кинотеатрах страны.
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