Миллиарды на сериалах: Онлайн-кинотеатры увеличили выручку на 40%
Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что совокупная выручка сервисов превысила 80 миллиардов рублей.
Совокупная выручка онлайн-кинотеатров уже превысила 80 миллиардов рублей, заявил генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в пресс-центре НСН.
«Что касается онлайн-сервисов, мы находимся в рабочем состоянии, дефицит контента, который коснулся всех, нас затронул гораздо меньше. Мы с этим справились в основном тем, что сами себе создаем контент, который показываем. В эти дни все площадки презентовали новый сезон своих фильмов и сериалов. Тот шоковый момент прошлого года стал мотивацией для производства кино и сериалов. С точки зрения цифр по рынку, мы в этом году будем выходить на 80+ миллиардов рублей совокупной выручки сервисов. Это будет рост на 40% по сравнению с прошлым годом, который мы тоже закончили в плюсовой зоне, тогда мы выросли на 17%», - рассказал он.
Совокупные сборы кинотеатров в России превысили 28 миллиардов, что позволяет сетям не закрываться, заявила ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.
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