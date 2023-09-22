Миллиарды на сериалах: Онлайн-кинотеатры увеличили выручку на 40%

Совокупная выручка онлайн-кинотеатров уже превысила 80 миллиардов рублей, заявил генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в пресс-центре НСН.

«Что касается онлайн-сервисов, мы находимся в рабочем состоянии, дефицит контента, который коснулся всех, нас затронул гораздо меньше. Мы с этим справились в основном тем, что сами себе создаем контент, который показываем. В эти дни все площадки презентовали новый сезон своих фильмов и сериалов. Тот шоковый момент прошлого года стал мотивацией для производства кино и сериалов. С точки зрения цифр по рынку, мы в этом году будем выходить на 80+ миллиардов рублей совокупной выручки сервисов. Это будет рост на 40% по сравнению с прошлым годом, который мы тоже закончили в плюсовой зоне, тогда мы выросли на 17%», - рассказал он.

Совокупные сборы кинотеатров в России превысили 28 миллиардов, что позволяет сетям не закрываться, заявила ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.

