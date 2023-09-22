Миллионов больше нет: «Пиратский» контент не оправдал ожидания кинотеатров

Пиратский контент не оправдал риски кинотеатров, заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН. По ее словам, кинотеатры, которые на это шли, не получили результатов, на которые рассчитывали.

«Пиратский контент, как показала практика, не дал тех результатов, на которые рассчитывали кинотеатры, которые на это шли. Связано это отчасти с тем, что постепенно меняется отношение к иностранному кино в том виде, в котором это было раньше. Но самое главное, что нет маркетинговой части, рекламных затрат на продвижение контента. Рекламы вообще нет. Любая голливудская картина раньше поддерживалась сотнями миллионов в маркетинге», - отметила она.

Со своей стороны, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин добавил, что «пиратство» процветает и в интернете, что сильно вредит официальным платформам.

«Есть фактор пиратства, который сильно нас тревожит, это наша ключевая проблема, постоянный спутник всех легальных платформ. Мы существуем с пиратами в одной интернет-среде, стараемся с ними бороться. Мы развиваем возможные инструменты, например, антипиратский меморандум», - добавил он.

Совокупные сборы кинотеатров в России превысили 28 миллиардов, что позволяет сетям не закрываться, заявила ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.

