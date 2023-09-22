«Закрылись 10%»: Президент «КАРО» раскрыла совокупные сборы кинотеатров

Совокупные сборы кинотеатров в России превысили 28 миллиардов, что позволяет сетям не закрываться, заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.

«На настоящий момент можно сказать, что рынок в состоянии непростом, но рабочем. Совокупные сборы кинотеатров составляют 28 миллиардов 38,3 миллиона рублей. Рассчитываем, что до конца года мы преодолеем прожиточный минимум, который мы обозначали – около 32-34 миллиардов. Должны выйти на 36 миллиардов, это тот уровень, который позволяет кинотеатрам не закрываться. При этом часть кинозалов закрыты, мы закрыли шесть площадок, в целом по рынку около 10% кинотеатров было закрыто», - рассказала она.

Российские кинотеатры заведомо готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения – сообщают эксперты киноотрасли в СМИ. Стало известно, что фильм «Барби», так и не получивший прокатного удостоверения, возглавил российский прокат за выходные 16-17 сентября. Картина заработала 120 млн рублей. Студия перевода Red Head Sound утверждает, что «Барби» показывают в России с 14 сентября. Сеансы проходят в 195 кинотеатрах страны.

